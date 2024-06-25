В Сербии заявили об отсутствии запрета для фирм на продажу боеприпасов в третьи страны

Премьер Сербии Вучевич: фирмам не запрещено продавать боеприпасы в третьи страны

Сербским фирмам не запрещено продавать боеприпасы в третьи страны. Об этом заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич, сообщает France Presse.

«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США... поскольку это не запрещено», — отметил он.

По словам главы сербского правительства, производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является чем-то аморальным.

Ранее появилась информация, что экспортированное Сербией на 800 миллионов долларов оружие могло попасть на Украину. Утверждается, что Белград не может напрямую поставлять оружие Киеву или Москве, но свободно продает вооружением третьим странам.

Президент Сербии Александр Вучич заверил, то страна занимается производством и экспортом вооружения согласно существующим контрактам и не станет оправдываться за подобные действия.