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06:30, 25 июня 2024Россия

Жители Сергокалы порассуждали о причастности сыновей главы района к экстремизму

Жители Сергокалы не знали о связях сыновей главы района с террористами

Фото: Head of the Dagestan region Sergei Melikov / Reuters

Жители села Сергокала в Дагестане не были в курсе, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были экстремистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Соседи Омарова признались, что были шокированы, узнав о случившемся. Также, по их словам, чиновник является хорошим человеком, добросовестно исполнявшим свои обязанности.

Ранее стало известно, что сыновья и племянник Омарова, ликвидированные в ходе нападения террористов на Махачкалу и Дербент, были сторонниками такфиризма — радикального исламистского течения египетского толка, запрещенного в России. Эти экстремисты выступают против христиан, иудеев и мусульман, которые, по их мнению, сговорились с «неверными».

Позднее Омаров в ходе допроса признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Жертвами терактов стали 20 человек. Состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое.

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      Марина Совина
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