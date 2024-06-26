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06:18, 26 июня 2024Мир

Ассанж покинул зал суда под аплодисменты

Джулиан Ассанж покинул зал суда в США под аплодисменты
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж покинул зал суда на острове Сайпан в США под аплодисменты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Ассанж отказался от общения со СМИ и не выступил с обращением. Ожидается, что он направится в вертолет, который доставит его в Австралию.

Дело против Ассанжа возбудили после публикации им на сайте WikiLeaks документов о военных преступлениях армии США в Ираке и Афганистане.

С 2012 года основатель Wikileaks, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено. Одним из условий сделки стал запрет на посещение США без разрешения. 

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      Марина Совина
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