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19:21, 26 июня 2024Ценности

Богачи оказались предрасположены к раку больше бедных

NYP: богатые люди оказались предрасположены к онкологии больше бедных

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Богатые люди оказались предрасположены к онкологии больше бедных. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

В ходе нового исследования, проведенного в Хельсинкском университете в Финляндии, ученые изучили взаимосвязь между социально-экономическим статусом (СЭС) и рядом заболеваний. В результате выяснилось, что люди с повышенным СЭС больше подвержены к возникновению рака груди, простаты и других видов онкологии.

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В то же время менее обеспеченные люди генетически более восприимчивы к диабету и артриту, а также к депрессии, алкоголизму и раку легких, заявили эксперты. В исследовании участвовали около 280 тысяч финнов в возрасте от 35 до 80 лет.

«Теперь мы можем показать, что генетическое прогнозирование риска заболевания зависит не только от возраста и пола, но и от социально-экономического положения человека», — подчеркнула руководитель исследования, доктор Фиона Хагенбек.

В марте американская супермодель Кристи Бринкли рассказала о борьбе с раком.

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      Майя Пономаренко
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