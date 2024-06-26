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04:54, 26 июня 2024Мир

Чехия осудила решение России ограничить доступ к ряду СМИ Евросоюза

Глава МИД Чехии Липавский осудил решение России ограничить доступ к ряду СМИ ЕС
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил решение России о встречных ограничениях для вещательных ресурсов из стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ЧТК.

Глава ведомства обвинил российские СМИ в распространении пропаганды. По его словам, европейские СМИ «независимы, имеют свои собственные кодексы и на самом деле объективны и критичны». Он отметил, что со стороны Москвы есть «своего рода проявление чувства обиженности».

Ранее в МИД заявили, что Россия ограничит доступ к ряду европейских СМИ на территории страны. Ведомство сообщает, что Россия ограничит вещание и доступ к интернет-ресурсам 81 СМИ и медиаоператорам Евросоюза с 25 июня. В список вошли медиакомпании из Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Чехии, Швеции и других государств.

Совет Евросоюза объявил, что в Европе ограничат доступ к трем российским СМИ с 25 июня. Сообщалось, что ограничения коснутся РИА Новости, изданий «Известия» и «Российская газета».

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      Марина Совина
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