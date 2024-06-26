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07:53, 26 июня 2024Бывший СССР

«Чуть ли не в женской одежде». Раскрыты подробности побега нового командующего ВСУ из Мариуполя в 2022 году

Рогов: Гнатов сбежал из Мариуполя в 2022 году почти в женской одежде
СюжетУкраинские беженцы
Андрей Гнатов

Андрей Гнатов. Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia

Новый командующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя под видом беженца. Такие подробности раскрыл глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года.

Именно по приказу Гнатова совершались военные преступления в Мариуполе весной 2022 года. Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом конечно же трусливого. Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных

Владимир Роговглава движения «Мы вместе с Россией»

Рогов добавил, что Гнатов — обыкновенный военный преступник, которому предстоит ответить по всей строгости российского закона.

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25 июня 2024

Гнатов был назначен на должность 24 июня

Андрей Гнатов занял пост командующего Объединенными силами (группировки войск, задействованные в проведении конкретных боевых операций) ВСУ 24 июня после отставки Юрия Содоля, которая произошла на фоне прорыва российских войск в районе Торецка.

В свое время Гнатов рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного, но назначения не получил — должность досталась Александру Сырскому.

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В России Гнатов приговорен к 28 годам тюрьмы

21 мая Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил Гнатова к 28 годам колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, будучи командиром, отдавал приказы об обстрелах южных населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов осколочные ранения получили два мирных жителя, один из них не выжил. Также были повреждены или уничтожены 19 домов.

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      Марина Совина
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