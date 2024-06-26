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15:48, 26 июня 2024Мир

В России осудили позицию Сербии по продаже оружия в третьи страны

Сенатор Джабаров: позиция Сербии по продаже оружия третьим странам аморальна
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров осудил позицию Сербии по продаже оружия в третьи страны, которая не содержит запретов на подобный экспорт. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что подобные решения аморальны.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что сербским фирмам не запрещено продавать боеприпасы в третьи страны. «Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США... поскольку это не запрещено», — отметил он, добавив, что производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является аморальным.

«Такие заявления выглядят аморально. Представьте себе, что российскими бомбами, которые могли бы продать в любую страну НАТО, бомбили Белград, — каким бы образом сербы на такое реагировали? Я не верю, что сербы не знали, куда идет это вооружение. Конечно, они понимали, что эти боекомплекты, которые они продавали, шли с конкретной целью на Украину. Меня это удивляет и расстраивает, потому что сербы — наши братья. Я уверен, что в большинстве своем сербский народ это не примет и осудит», — отметил Джабаров.

Мы не будем поднимать шум на эту тему. (…) Сербы должны понять, что как бы они ни старались понравиться западным странам, для Евросоюза они все равно будут чужими

Владимир Джабаровзаместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам

22 июня СМИ писали, что экспортированное Сербией на 800 миллионов долларов оружие могло попасть на Украину. Утверждается, что Белград не может напрямую поставлять оружие Киеву или Москве, но свободно продает вооружением третьим странам.

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Президент Сербии Александр Вучич заверил, то страна занимается производством и экспортом вооружения согласно существующим контрактам и не станет оправдываться за подобные действия.

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      Кирилл Садовский
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