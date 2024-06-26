Финляндия закрыла дело о нарушении границ самолетами России

Финляндия закрыла дело о нарушении границ самолетами РФ, не найдя доказательств

Финляндия закрыла дело о якобы нарушении границ самолетами России 10 июня, не найдя доказательств. Об этом говорится в заявлении на сайте Пограничной службы страны.

«Прокурор решил прекратить расследование дела на основании предложения пограничной службы, поскольку из итогов предварительного расследования следует, что обвинения по делу не могут быть предъявлены из-за отсутствия доказательств», — отметили в ведомстве.

10 июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии в восточной части Финского залива у города Ловииса. Самолет якобы пробыл в воздушном пространстве соседней страны около двух минут, пройдя в самой глубокой точке на 2,5 километра внутрь границы.