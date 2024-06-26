Герой России получил 11 лет колонии за убийство девушки и лишился звания. Он настаивает на невиновности

Героя России Магасумова посадили на 11 лет за убийство девушки и лишили звания

Заместитель командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Ирек Магасумов получил 11 лет колонии строгого режима за убийство жительницы Луганска. Его также лишили звания Героя России, оставив лишь звание подполковника.

Военный суд Луганской народной республики (ЛНР) признал Магасумова винонвым по статьям 105 («Убийство») и 213 («Хулиганство») УК РФ. Обвиняемый находился в СИЗО с 12 августа и до последнего настаивал на своей невиновности.

По версии следствия, Магасумов застрелил девушку из пистолета

11 августа 2023 года Магасумов вместе с товарищами — старшим лейтенантом Павлом Яськевичем, а также Артуром Пузанкевичем и его знакомым — проводил время в местном кафе. По одной из версий, они отмечали получение Магасумовым звания Героя России.

Ирек Магасумов Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военные заметили двух девушек и предложили им присоединиться к их столику. Местные жительницы Дарья и Александра приняли предложение и отдыхали вместе с ними вплоть до закрытия заведения. После этого компания продолжила вечер на улице, где позже и раздались выстрелы, один из которых стал для 18-летней Дарьи смертельным.

По версии следствия, именно Магасумов устроил стрельбу, после чего покинул место преступления на автомобиле товарищей.

Лейтенант Яськевич пытался взять вину за убийство на себя

Позже старший лейтенант Павел Яськевич заявил, что это он выстрелил в Дарью из пистолета Магасумова. По его словам, тот передал ему оружие, когда пошел разрешить конфликт других военных возле кафе.

Кафе «Панорама» (Луганск) Кадр: мелехаленд / YouTube

В это время Яськевич якобы остался один с двумя девушками, и одна из них попросила пострелять. Далее, по его словам, он достал из пистолета магазин, убедился, что в нем нет патронов, снял оружие с предохранителя и на автомате нажал на спусковой крючок, совершив выстрел.

По версии Александры, которая в момент выстрела находилась рядом, стрелком был мужчина в черной куртке и с бородой. Он разрешил Дарье пострелять из пистолета, но после двух попыток выхватил его из рук девушки и выстрелил ей в живот. После этого, по словам свидетельницы, военные сбежали.

Кроме того, по словам Александры, между Дарьей и Магасумовым в тот вечер все-таки был конфликт. Но в подробностях описать произошедшие события она не смогла, так как в тот момент была пьяна.

Несмотря на показания Яськевича, в убийстве девушки все же обвинили Магасумова. Также суд отклонял жалобы адвокатов, пытавшихся добиться освобождения военного из-под стражи.

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Адвокаты Магасумова признались, что не успевали ознакомиться с делом. Они обещали рассмотреть материалы за две-три недели, однако позже следователь подал ходатайство об ограничении срока ознакомления защиты с делом. Суд приступил к рассмотрению заявления уже 10 января.

В итоге предъявленное обвинение стало еще жестче, так как к делу добавили еще одну статью. Офицера обвинили в хулиганстве — по версии следствия, Магасумов, застрелив девушку, отобрал автомобиль у подчиненного.