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20:37, 26 июня 2024Россия

Глава Коми объяснил задержку приезда медиков к месту крушения поезда

Уйба объяснил задержку приезда медиков к месту схода поезда в Коми бездорожьем

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Глава Республики Коми Владимир Уйба объяснил задержку приезда медиков к месту крушения пассажирского поезда в районе Инты отсутствием дороги. Его подробный комментарий по ситуации приводят «Известия».

Уйба отметил, что на пути следования бригад врачей расположены тайга и болота. Глава российского региона подчеркнул, что на помощь к пострадавшим направился специальный пожарный поезд МЧС. По его информации, путь по воздуху отнимает много времени — из Сыктывкара до Инты лететь на вертолете пять часов.

До этого стало известно, что около 70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в Коми. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Об инциденте с железнодорожным составом в российском регионе стало известно вечером 26 июня. ЧП произошло на перегоне Инта-Угольный в Коми. В результате крушения девять вагонов сошли с рельсов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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