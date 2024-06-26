В Нидерландах призвали исключить Россию из Международной организации гражданской авиации

В парламенте Нидерландов потребовали исключить Россию из ИКАО

Члены Палаты представителей Нидерландов Ян Патернотте и Мпанзу Баменга потребовали исключить Россию из Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Приостановить право голоса Москвы в рамках организации члены парламента призвали в своем обращении к министру иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот и министру инфраструктуры и водного хозяйства страны Марку Харберсу. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил. В ноябре 2022 года по итогам заседания суда в Гааге Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубининский и Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению по делу о крушении MH17. В МИД России заявили, что суд выборочно принимал материалы и «пренебрег принципами беспристрастного правосудия».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами, связанном с крушением «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. В ведомстве подтвердили приверженность установлению истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, в отличие от «ангажированного большинства» в Совете ИКАО.

«Как вы оцениваете решение России выйти из разбирательства ИКАО, связанного с атакой на MH17? Согласны ли вы с тем, что этот выход России представляет собой саботаж юридического процесса в рамках ИКАО? Если да, то разделяете ли вы мнение о том, что этот выход не может остаться без последствий? Какие шаги вы намерены предпринять в ответ на выход России из процесса ИКАО для защиты интересов Нидерландов и родственников жертв MH17?» — говорится в запросе.

Учитывая серьезность ситуации, готовы ли вы вместе с Австралией выступить в Ассамблее ИКАО за приостановление права голоса России в ИКАО на основании статьи 88 Чикагской конвенции (Конвенции ИКАО), которая гласит, что право голоса государства-члена может быть приостановлено, если оно не выполняет свои обязанности? Ян Патернотте, Мпанзу Баменга члены Палаты представителей Нидерландов

14 марта 2022 года Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в ИКАО по статье 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. В ней они требовали от Совета ИКАО признать Россию виновной в нарушении статьи 3 bis конвенции, которая требует от государств воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов в полете, и возместить причиненный ущерб.

В МИД России уточнили, что в марте 2023 года, несмотря на возражения Москвы, Совет признал свою компетенцию на рассмотрение спора. «С этим решением Россия не согласна, она изначально не признавала и по-прежнему не признает компетенцию Совета в данном деле. Несмотря на это, мы продолжили участие в разбирательстве, поскольку исходили из того, что площадку ИКАО возможно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы», — пояснили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что Россия неоднократно предлагала провести полное, тщательное и независимое международное расследование по делу о крушении, как того требует резолюция Совбеза ООН 2166. Однако в этом Москве было отказано.