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17:15, 26 июня 2024Бывший СССР

МАГАТЭ уведомили об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС

Черничук: МАГАТЭ уведомили об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили об уничтожении Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста радиационного контроля на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил директор станции Юрий Черничук, передает ТАСС.

По его словам, экспертам МАГАТЭ были переданы фотоматериалы, на которых зафиксировано состояние пострадавшего от атаки украинских военных оборудования.

«Мы надеемся, что в очередном заявлении агентства будет отражена информация о данном разрушении и выводе из строя оборудования», — добавил Черничук.

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Утром 26 июня на ЗАЭС сообщили об уничтожении украинскими военными поста радиационного контроля станции в Великой Знаменке. Для поражения оборудования станции ВСУ использовали артиллерию.

Инцидент в Великой Знаменке прокомментировал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он заявил, что с правовой точки зрения уничтожение поста является ядерным терроризмом.

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      Екатерина Грищенко
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