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16:10, 26 июня 2024Бывший СССР

Украину обвинили в ядерном терроризме

Матвийчук назвал ядерным терроризмом ВСУ уничтожение поста контроля ЗАЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Военный эксперт Анатолий Матвийчук обвинил Украину в ядерном терроризме из-за уничтожения Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал подобные действия противоречищами нормам международного права.

Ранее ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС, расположенному в Великой Знаменке. «Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», — говорилось в заявлении станции. Также уточнялось, что были проведены компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановкой в районе станции.

«Международное право запрещает нанесение ударов по объектам, которые находятся в зоне критической безопасности для региона. Таковым является Запорожская АЭС», — заявил Матвийчук.

С правовой точки зрения уничтожение этого поста — это не что иное, как ядерный терроризм

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

23 июня глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал остановить атаки на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

За день до этого сообщалось, что обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара ВСУ могут привести к серьезным последствиям. На это указал мэр города Эдуард Сеновоз.

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19 июня стало известно, что в результате атаки беспилотниками ВСУ была уничтожена подстанция «Луч» в Энергодаре.

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      Кирилл Садовский
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