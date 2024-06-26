Минобороны показало кадры прилета в Москву освобожденных из плена военных

Минобороны России показало видео прилета в Москву освобожденных военных

Минобороны России показало кадры прилета в Москву российских военных, освобожденных из украинского плена. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На записи видно прибывающие в столицу самолеты Военно-транспортной авиации и выходящих из них военнослужащих, которые рассаживаются по автобусам.

По словам одного из бойцов, освобождение стало для него неожиданностью. «Мы, сидя в плену, предполагали, как нас дома будут встречать, — поделился он. — Все улыбались, все радовались. Очень приятно».

Вечером 25 июня стало известно, что Украина и Россия при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными по формуле 90 на 90. После этого солдат доставили в Москву для лечения и реабилитации. Помимо этого, военнослужащим окажут необходимую психологическую помощь.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что с начала спецоперации между Россией и Украиной состоялось больше 40 обменов пленными. По ее словам, Минобороны России и ФСБ делают все, чтобы этот процесс не останавливался.