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09:10, 26 июня 2024Россия

Минобороны показало кадры прилета в Москву освобожденных из плена военных

Минобороны России показало видео прилета в Москву освобожденных военных

Минобороны России показало кадры прилета в Москву российских военных, освобожденных из украинского плена. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На записи видно прибывающие в столицу самолеты Военно-транспортной авиации и выходящих из них военнослужащих, которые рассаживаются по автобусам.

По словам одного из бойцов, освобождение стало для него неожиданностью. «Мы, сидя в плену, предполагали, как нас дома будут встречать, — поделился он. — Все улыбались, все радовались. Очень приятно».

Вечером 25 июня стало известно, что Украина и Россия при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными по формуле 90 на 90. После этого солдат доставили в Москву для лечения и реабилитации. Помимо этого, военнослужащим окажут необходимую психологическую помощь.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что с начала спецоперации между Россией и Украиной состоялось больше 40 обменов пленными. По ее словам, Минобороны России и ФСБ делают все, чтобы этот процесс не останавливался.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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