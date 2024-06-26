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16:10, 26 июня 2024Бывший СССР

На Украине английский признали языком международного общения

Зеленский подписал закон о признании английского языком международного общения

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о признании английского языка языком международного общения. Об этом свидетельствуют данные карточки соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон официально закрепляет за английским статус языка международного общения на Украине. По новому закону, кандидаты на некоторые государственные должности теперь обязаны знать английский язык.

Инициатором закона в 2023 году стал сам Зеленский. В июне 2024 года Верховная Рада приняла законопроект в двух чтениях.

Ранее на Украине запретили обучение на русском языке в детских садах. Это связано с принятием закона о дошкольном образовании, который разрешает обучение в детских садах на всех языках коренных народов или национальных меньшинств, кроме русского.

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      Глеб Палехов
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