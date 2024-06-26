На Украине раскрыли недостаток соглашений о безопасности с Западом

Бессмертный: соглашения о безопасности с Западом могут отменить в любой момент

Двусторонние соглашения о безопасности, подписываемые Украиной со странами Запада, не имеют статуса закона и могут быть отменены в любой момент. Об этом один из авторов действующей Конституции республики Роман Бессмертный заявил в одном из выпусков на YouTube-канале OBOZ.Talk.

По его словам, к настоящему моменту Киев уже подписал 17 соответствующих документов, однако они являются межведомственными соглашениями, от выполнения которых одна из подписавших их стран может отказаться по воле президента без каких-либо последствий.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали, что в ближайшее время власти республики подпишут двустороннее соглашение о безопасности с Европейским союзом. До этого аналогичный документ был подписан Зеленским и президентом США Джо Байденом.