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10:03, 26 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли недостаток соглашений о безопасности с Западом

Бессмертный: соглашения о безопасности с Западом могут отменить в любой момент

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Двусторонние соглашения о безопасности, подписываемые Украиной со странами Запада, не имеют статуса закона и могут быть отменены в любой момент. Об этом один из авторов действующей Конституции республики Роман Бессмертный заявил в одном из выпусков на YouTube-канале OBOZ.Talk.

По его словам, к настоящему моменту Киев уже подписал 17 соответствующих документов, однако они являются межведомственными соглашениями, от выполнения которых одна из подписавших их стран может отказаться по воле президента без каких-либо последствий.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали, что в ближайшее время власти республики подпишут двустороннее соглашение о безопасности с Европейским союзом. До этого аналогичный документ был подписан Зеленским и президентом США Джо Байденом.

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      Алевтина Запольская
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