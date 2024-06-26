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09:08, 27 июня 2024Интернет и СМИ

«Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом

«Одноклассники» начали автоматически размывать эротические изображения

Фото: Unsplash

Популярная в России социальная сеть «Одноклассники» начала бороться с эротическим контентом. Изображения и GIF-файлы непристойного характера теперь автоматически определяются и размываются, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе ОК.

При этом, если пользователь хочет посмотреть изображение, для этого достаточно кликнуть на него. Отмечается, что обновление не затрагивает изобразительное искусство, фотографии спортсменов и пляжные снимки.

«Теперь благодаря помощи наших пользователей и технологиям люди в ОК будут видеть еще меньше нежелательного контента», — поделился директор по продукту ОК Александр Москвичев.

Известно также, что теперь соцсеть смягчает нецензурную лексику. Благодаря специальным алгоритмам соцсеть определяет нецензурное слово и заменяет несколько букв в нем звездочками.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» в 1,5 раза увеличат количество качественного контента про популярные увлечения россиян уже к концу лета.

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      Анастасия Алимпиева
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