Подполковнику ВСУ заочно дали 20 лет за приказ обстрелять Счастье в ДНР из миномета

Подполковник ВСУ заочно получил 20 лет колонии за приказ обстрелять Счастье ДНР

Верховный суд Луганской народной республики заочно приговорил начальника отделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Андрея Лавринца 20 годам лишения свободы, отдавшего приказ обстрелять из 120-мм миномета жилой район города Счастье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

Лавринец признан виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), по части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической вражды») и по части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 24 февраля 2022 года военнослужащий находился на командном пункте бригады, расположенном в лесопосадке. Тогда он приказал четверым подчиненным военным обстрелять из 120-мм миномета жилой район города Счастье. В результате произведенных 10 неизбирательных выстрелов повреждения получили пять домовладений. Люди во время атаки успели укрыться и не пострадали.

По данным правоохранителей, 8 мая 2022 года Лавринец был объявлен в международный розыск. В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону 11 мая 2022 ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что 28-летнего командира 3-го взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Бездухова приговорили к 28 годам лишения свободы за расстрел из автоматов автомобиля с белыми лентами, внутри которого находились два человека.