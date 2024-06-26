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22:10, 26 июня 2024Россия

Минздрав назвал число пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда

Минздрав: из-за схода с рельсов вагонов поезда пострадали до 40 человек

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Из-за схода с рельсов вагонов поезда пострадали до 40 человек, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве назвали число пострадавших в инциденте и рассказли об их состоянии. «По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семи из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое», — подчеркнул Кузнецов.

По его информации, на месте работают шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что число пострадавших составляет около 70 человек. Пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов под Интой вечером 26 июня.

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      Марина Совина
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