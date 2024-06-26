Предполагаемый террорист из Дагестана оставил долги по кредиту

Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров оставил родным долги по кредиту

Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил родственникам долги по кредиту. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что суммарно Кагиров должен около 70 тысяч рублей. Основная часть задолженности приходится на кредит, который он не погасил еще в 2023 году.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.