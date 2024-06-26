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22:36, 26 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты планы главы МВД России в ООН

Представитель МВД Волк: Колокольцев участвует в саммите глав полиции стран ООН
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции стран ООН. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

«Также запланированы переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и ряд двусторонних встреч с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств», — уточнила она.

26 июня глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН, об этом сообщило российское постпредство при международной организации.

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      Марина Совина
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