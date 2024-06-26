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05:47, 26 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности ареста гендиректора «Уральских заводов»

Глава «Уральских заводов» Мусин подозревается в афере с оборонзаказом на ₽50 млн

Фото: Pogiba Aleksandra / Global Look Press

Арестованный глава «Уральских заводов» Василий Мусин подозревается в афере на 50 миллионов рублей с гособоронзаказом. Такие подробности раскрыл источник РИА Новости в силовых структурах.

«По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей», — заявил собеседник агентства.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал гендиректора «Уральских заводов» 24 июня до 17 августа, он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, обвиняемый похитил деньги, которые МВД России выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

Ранее сообщалось, что Мусин в рамках госконтракта мог поставить зарубежные радиостанции вместо российских.

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      Александра Синицына
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