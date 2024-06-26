Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:19, 26 июня 2024Ценности

Россиянкам перечислили самые модные вещи на лето

Стилист Ирина Эриксон: топ в технике кроше стал самым модным летом 2024 года

Фото: Burgess Milner / Unsplash

Стилист Ирина Эриксон перечислила россиянкам самые модные вещи на лето 2024 года. Соответствующие материал публикует «Москва 24».

Специалистка рассказала, что в текущем сезоне популярными стали три тенденции — ручной труд, женственность и ретро. Эксперт посоветовала выбрать топ в технике кроше.

«В этой модели одновременно соединяются все тренды. Причем сшита она может быть даже не идеально, но от этого еще больше кажется, что в ней заключено тепло человеческих рук», — уточнила Эриксон.

Помимо этого, женщина обратила внимание на топы из трикотажа или нетянущихся материалов с открытыми плечами. «Очень востребованы топы с воланами, драпировками, рюшами. И во всем этом великолепии особую нишу занимают модели со свисающими воланами разной длины», — подчеркнула стилистка.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Натянули Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
НатянулиМужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
26 июня 2018

Кроме того, собеседница посоветовала носить майки-алкоголички разной длины из простой гладкой ткани или в рубчик. «Надо отметить, что мода в 2024 году допускает большие вольности, поэтому в качестве топа можно носить даже верх от купальника спортивного вида. Но он не должен быть крошечным. Либо можно надеть бандо», — заявила Эриксон.

Среди прочего, стилистка отметила актуальность базовых маек, которые стоит носить поверх других маек, льняных жилеток и топов-корсетов. «Но в этом году стоит выбирать именно модели из денима. Это еще один мощный тренд настоящего времени», — заключила она.

Ранее в июне россиянки раскрыли плату за красоту. По данным аналитиков, в среднем женщины в России тратят на уход за собой от 16 тысяч рублей в месяц. Так, например, за маникюр им приходится платить от 1700 рублей, а за педикюр — 1000 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      В России рассказали об ответе на атаку на Севастополь при участии США

      В Европе захотели закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях

      Героя России Магасумова осудили за выстрел в жительницу Луганска

      Тарасова ответила назвавшему показ Евро-2024 в России предательством Фетисову

      В российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя

      Президент страны БРИКС потребовал от Милея извинений за его глупости

      Бывшего протодиакона Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей

      Мбаппе задал новый модный тренд

      Бывший премьер-министр России описал траты участников СВО на обмундирование

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше