Румыния возглавила группу и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Румыния возглавила группу E и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Румынии сыграла вничью с национальной командой Словакии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк» и завершилась со счетом 1:1. На 24-й минуте первый мяч забил полузащитник словаков Ондрей Дуда. На 37-й минуте хавбек Рэзван Марин реализовал пенальти и сравнял счет.

Таким образом, из группы Е в 1/8 финала Евро-2024 вышли сборные Румынии и Бельгии, занявшие первое и второе место соответственно. Словакия сохраняет шансы на выход из группы, ожидая результатов всех матчей. Украина заняла последнее место в группе и вылетела с Евро-2024.

Матчи 1/8 финала пройдут 29 и 30 июня. Они начнутся в 19:00 и 21:00 по московскому времени.