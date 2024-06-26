Сборная Грузии обыграла Португалию и впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Грузии победила Португалию со счетом 2:0 в матче Евро-2024

Сборная Грузии одержала победу над национальной командой Португалии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин. На второй минуте отличился нападающий Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте форвард Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и увеличил преимущество команды.

Таким образом, Грузия заняла третье место в группе D и вышла в плей-офф Евро-2024, набрав четыре очка. В 1/8 финала турнира также сыграют команды Португалии и Турции, занявшие первое и второе место соответственно.

Матчи 1/8 финала турнира пройдут 29 и 30 июня. Они начнутся в 19:00 и 21:00 по московскому времени.