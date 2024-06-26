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13:50, 26 июня 2024Экономика

Спрогнозирован курс доллара на ближайшее время

Экономист Федоров: доллар не упадет намного ниже 85 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ближайшие дни курс доллара, скорее всего, не опустится намного ниже 85 рублей. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Его прогноз цитирует «Газета.Ru».

Самое максимальное укрепление рубля уже произошло в 2022 году, когда доллар подешевел со 100 рублей до 50-ти. Сейчас его динамика зависит от состояния платежного баланса России и объемов импорта. Не исключено, впрочем, что краткосрочные шоки будут «качать курс» в течение дня.

Федоров уверен, что сейчас вкладываться в валюту уже не так интересно, как прежде. Рублевые активы показывают куда большую доходность.

Глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман полагает, что курс рубля останется стабильным как минимум до конца июня, хотя не исключены неожиданности. В начале июля российская валюта может подешеветь, хотя ждать обвала до 100 рублей за доллар не приходится.

Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский считает, что к концу второго летнего месяца российская валюта может подешеветь до 95-100 рублей за доллар и 101-106 за евро. К этому приведут санкции, рост бюджетных расходов, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли у иностранных собственников, падение сырьевого экспорта.

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