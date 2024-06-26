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12:43, 26 июня 2024Мир

США заявили об отсутствии доказательств обвинений против Гершковича

Посольство США: Россия не предоставила доказательств обвинений против Гершковича

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Посольство США заявило об отсутствии с российской стороны доказательств по делу журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает Reuters.

«Российские власти не предоставили никаких доказательств в поддержку выдвинутых против него обвинений», — утверждается в заявлении, сделанном в первый день суда над Гершковичем.

Посольство также заявило об отсутствии объяснений со стороны России, «почему работа Эвана как журналиста представляет собой преступление». В диппредставительстве добавили, что российская сторона также не смогла «оправдать его продолжающееся содержание под стражей».

26 июня в Свердловском областном суде в Екатеринбурге начались слушания по уголовному делу Гершковича. Как утверждает следствие, журналист по заданию ЦРУ приехал в Екатеринбург в марте 2023 года, чтобы собрать секретные данные о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод».

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      Елизавета Мытарева
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