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19:20, 26 июня 2024Мир

Трамп пообещал освободить Гершковича до вступления в должность президента США

Трамп заявил, что освободит журналиста Гершковича после победы на выборах
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп пообещал освободить заключенного американского журналиста Эвана Гершковича после победы на президентских выборах. Его слова приводит РИА Новости.

«Эван Гершкович выйдет на свободу до того, как я вступлю в должность, если я выиграю выборы 5 ноября», — заявил экс-президент США в соцсетях.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. 26 марта суд продлил ему арест до 30 июня.

Ранее Трамп заявил, что «для него» президент России Владимир Путин вернет журналиста Гершковича в США.

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      Лина Пивоварова
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