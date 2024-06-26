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13:30, 26 июня 2024Спорт

Тренер сборной Грузии по футболу пожаловался на оскорбляющих его «придурков»

Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль пожаловался на оскорбляющих его «придурков»
Вилли Саньоль

Вилли Саньоль. Фото: Marcus Brandt / dpa / Globallookpress.com

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль пожаловался на давление со стороны общественности. Его слова приводит The Sun.

Специалист эмоционально ответил на вопрос о том, вмешивается ли руководство Грузии в его работу. «Сейчас меня каждый день оскорбляют какие-то придурки. Я футбольный тренер и никто иной. Это всем ясно?! Кто играет, а кто не играет — это мое решение», — заявил француз.

Сборная Грузии в двух турах Евро-2024 набрала одно очко. 26 июня команда встретится с Португалией, для выхода из группы подопечным Саньоля нужна победа.

Француз возглавил сборную Грузии зимой 2021 года. Ему удалось впервые в истории вывести команду в финальную стадию Евро.

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      Алексей Гусев
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