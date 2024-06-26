Тренер сборной Грузии по футболу пожаловался на оскорбляющих его «придурков»

Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль пожаловался на оскорбляющих его «придурков»

Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль пожаловался на давление со стороны общественности. Его слова приводит The Sun.

Специалист эмоционально ответил на вопрос о том, вмешивается ли руководство Грузии в его работу. «Сейчас меня каждый день оскорбляют какие-то придурки. Я футбольный тренер и никто иной. Это всем ясно?! Кто играет, а кто не играет — это мое решение», — заявил француз.

Сборная Грузии в двух турах Евро-2024 набрала одно очко. 26 июня команда встретится с Португалией, для выхода из группы подопечным Саньоля нужна победа.

Француз возглавил сборную Грузии зимой 2021 года. Ему удалось впервые в истории вывести команду в финальную стадию Евро.