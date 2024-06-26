В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

Депутат Колесник: подмыв почвы на железной дороге должны проверять специалисты

Во время обильных осадков специальные службы обязаны тщательно проверять состояние железной дороги, утверждает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о сходе пассажирского поезда с рельсов в Коми.

Подмыв почвы мог произойти по любому поводу. Сейчас же и дожди шли, но все это проверяют специальные службы — и полотно, и состояние рельс. Как могли не заметить? Андрей Колесник депутат Госдумы

«Вообще удивительно — как только идут дожди у нас дороги сразу проверяются, есть специальная дорожная служба. (...) Вообще надо быть внимательным для начала и исполнять свои обязанности очень жестко. Как только проливаются сильные дожди или случается сильная засуха, могут произойти ЧП на транспорте», — сказал депутат.

Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира, пострадали по меньшей мере 70 человек.