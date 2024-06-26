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20:58, 26 июня 2024Россия

В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

Депутат Колесник: подмыв почвы на железной дороге должны проверять специалисты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во время обильных осадков специальные службы обязаны тщательно проверять состояние железной дороги, утверждает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о сходе пассажирского поезда с рельсов в Коми.

Подмыв почвы мог произойти по любому поводу. Сейчас же и дожди шли, но все это проверяют специальные службы — и полотно, и состояние рельс. Как могли не заметить?

Андрей Колесникдепутат Госдумы

«Вообще удивительно — как только идут дожди у нас дороги сразу проверяются, есть специальная дорожная служба. (...) Вообще надо быть внимательным для начала и исполнять свои обязанности очень жестко. Как только проливаются сильные дожди или случается сильная засуха, могут произойти ЧП на транспорте», — сказал депутат.

Вечером 26 июня пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Как сообщили в РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира, пострадали по меньшей мере 70 человек.

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      В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

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