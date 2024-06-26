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16:01, 26 июня 2024Бывший СССР

В МИД поприветствовали инициативу Тбилиси по восстановлению отношений с Москвой

Захарова: в Москве приветствуют инициативу Тбилиси по восстановлению отношений

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

В России позитивно оценивают инициативу Тбилиси по восстановлению связей с Москвой. Стремление Грузии перезапустить отношения поприветствовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы продолжаем считать, что это отвечает интересам двух наших народов (...) Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что Москва со своей стороны также готова идти навстречу в деле налаживания связей между двумя странами.

Захарова также прокомментировала возможное контрнаступление украинской армии. По ее словам, последствия очередного «контрнаступа», приуроченного к саммиту НАТО, могут оказаться более катастрофическими для Киева, чем год назад.

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      Глеб Палехов
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