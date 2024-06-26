В России оценили ход уборочной кампании

Глава Минсельхоза Лут: уборочная кампания в России идет опережающими темпами

Уборочная кампания в текущем сельскохозяйственном сезоне идет опережающими темпами вопреки сложным погодным условиям. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

К настоящему времени, как уточнила министр, российские аграрии убрали в общей сложности 1,5 миллиона гектаров и 6,2 миллиона тонн зерновых культур. Подобные темпы она сочла «неплохими». «Урожайность пока на уровне прошлого года», — заявила Лут.

Она добавила, что уборочная кампания стартовала в 16 российских регионах. При этом яровой сев близится к завершению. На данный момент аграрии засеяли 97 процентов площадей, или 54 миллиона гектаров. Что касается субсидий, то они активно доводятся до конечных получателей, заключила глава Минсельхоза.

Ранее Лут заявила, что к настоящему времени российские страховые компании выплатили аграриям в общей сложности более миллиарда рублей в качестве компенсации за уничтоженные в ходе майских заморозков посевы. До этого глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский оценил суммарные потери сельхозпредприятий в 15-30 процентов посевов озимой пшеницы. Со значительными трудностями столкнулись аграрии из ряда российских регионов, включая Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую области.