Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 26 июня 2024Мир

В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

Разведка Швейцарии: независимость ЕС от НАТО и США недостижима

Фото: Yves Herman / Reuters

Независимость европейского союза (ЕС) от США и Североатлантического альянса на данный момент недостижима. Об этом говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC), опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе в условиях, когда видение Европейского союза (ЕС), независимого от США и НАТО и автономного в стратегическом отношении, остается неосуществимым в краткосрочной перспективе», — говорится в докладе.

В швейцарской разведке отметили, что сильная поляризация мира вызовет усиление политического и экономического давления на Швейцарию, от которой все чаще будут требовать внесения взносов солидарности и политической позиции. «Мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, отмеченном эрозией основополагающих и обязательных принципов мирового порядка», — подчеркивается в документе.

Также уточняется, что шпионская деятельность продолжает представлять серьезную угрозу для Швейцарии, поскольку иностранные разведывательные службы проявляют интерес к конкретным швейцарским целям.

Ранее Сенат Швейцарии призвал систематически высылать неких российских шпионов. Отмечается, что они ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность страны.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто совпало так». Стали известны новые подробности инцидента с дроном США и истребителем МиГ-31 над Черным морем

      ChatGPT появился в автомобилях

      В ЦБ назвали сроки подачи исков из-за блокировки российских активов

      Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

      Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

      Незнакомец напал на туриста в США и сломал ему 12 костей на глазах детей и жены

      Следователи предупредили о негативных последствиях атаки ВСУ в Севастополе

      50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      Экс-полковник СБУ предрек окружение ВСУ на южнодонецком направлении

      В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше