В Швейцарии заявили о недостижимости независимости ЕС от НАТО и США

Разведка Швейцарии: независимость ЕС от НАТО и США недостижима

Независимость европейского союза (ЕС) от США и Североатлантического альянса на данный момент недостижима. Об этом говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC), опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе в условиях, когда видение Европейского союза (ЕС), независимого от США и НАТО и автономного в стратегическом отношении, остается неосуществимым в краткосрочной перспективе», — говорится в докладе.

В швейцарской разведке отметили, что сильная поляризация мира вызовет усиление политического и экономического давления на Швейцарию, от которой все чаще будут требовать внесения взносов солидарности и политической позиции. «Мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, отмеченном эрозией основополагающих и обязательных принципов мирового порядка», — подчеркивается в документе.

Также уточняется, что шпионская деятельность продолжает представлять серьезную угрозу для Швейцарии, поскольку иностранные разведывательные службы проявляют интерес к конкретным швейцарским целям.

Ранее Сенат Швейцарии призвал систематически высылать неких российских шпионов. Отмечается, что они ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность страны.