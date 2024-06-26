В центре Махачкалы сняли оцепление

ТАСС: силовики сняли оцепление с Университетской площади в центре Махачкалы

Силовики сняли оцепление с Университетской площади в центре Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Сотрудники правоохранительных органов перекрывали площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева.

Вечером 25 июня сообщалось, что в Махачкале произошла стрельба. Звуки выстрелов раздавались на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работали силовики, дороги перекрыты. Также поступала информация о введении плана «Перехват», однако МВД Дагестана ее опровергло.

В ведомстве рассказали, что правоохранители проводили проверку поступившей информации о вооруженном человеке, она не подтвердилась.