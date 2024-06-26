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09:32, 26 июня 2024Силовые структуры

Задержанные из-за пожара в здании НИИ под Москвой попали на видео

СК показал видео с задержанными из-за пожара в здании НИИ во Фрязино
СюжетПожар в Москве:

Двое подозреваемых, задержанных в рамках уголовного дела из-за пожара в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» во Фрязино, попали на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах следователи задают вопросы заместителю генерального директора компании «Исприн», в ведении которой с 2021 года находилось здание, и представителю собственника здания.

По версии следствия, замглавы компании в сговоре с представителем собственника здания сдавали помещения НИИ в аренду, не обеспечив безопасность этой услуги. Они не следили за техническим состоянием электропроводки и нарушали требования пожарной безопасности. Предположительно, именно в результате неисправности электрической проводки произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в Московской области после пожара в НИИ следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, из-за чего два человека выпали из окна. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня. Тогда его площадь достигла 100 квадратных метров.

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      Екатерина Кашурникова
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