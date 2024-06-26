Российский полковник объяснил цель поездки Зеленского в ДНР

Полковник Матвийчук: поездка Зеленского в ДНР имеет символическое значение

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил цель поездки президента Украины Владимира Зеленского в контролируемый Киевом Покровск (украинское название города Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук подчеркнул, что эта поездка имеет символическое значение.

Ранее Зеленский приехал в Покровск и анонсировал отставку украинских чиновников. Зеленский прибыл в Покровск вместе с новым командующим Объединенных сил (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андреем Гнатовым. Политик отметил, что ситуация на покровском направлении требует немедленных решений.

«На фоне жесточайшей критики Зеленского этот шаг, скорее всего, — жест отчаяния, демонстрация того, что Зеленский все-таки официальное лицо, которое чем-то рулит. Зеленский показать своему населению и Западу, что он остается легитимным президентом, которому подчиняются войска», — сказал Матвийчук.

На деле Зеленский ничего не сможет сделать, вся материальная помощь разрушена Анатолий Матвийчук военный эксперт

25 июня Зеленский уволил предыдущего командующего ОС ВСУ Юрия Содоля. Содоль занимал должность командующего ОС ВСУ менее полугода, с февраля 2024 года. Причину своего решения Зеленский не прокомментировал. На место Содоля назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

