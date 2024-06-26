Daily Mail: женщина с психическим расстройством исчезла в аэропорту Атланты

Женщина с психическим расстройством загадочно исчезла в аэропорту Атланты, США. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 30-летнюю Холли Ноэль Сэй в последний раз видели в авиагавани Хартсфилд. Женщина попала на камеры видеонаблюдения снаружи и внутри аэропорта. На записях видно, как она припарковала машину и направилась внутрь воздушной гавани. Там Холли посетила кофейню Starbucks, после чего пропала.

Близкие Сэй рассказали, что женщина страдает биполярным расстройством и в настоящее время находится в маниакальной фазе болезни. При этом она не принимает лекарства. Сэй ищут в нескольких штатах США.

Ранее американская туристка отправилась на йога-ретрит на Багамах и загадочно исчезла спустя две недели. 41-летняя Тейлор Кейси из Чикаго приехала на остров Нью-Провиденс 3 июня, а в последний раз ее видели 19 июня.