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15:34, 27 июня 2024Россия

Главу СК призвали извиниться за слова о «Государственной дуре»

Депутат ГД Хинштейн: главе СК Бастрыкину следует извиниться за слова о Госдуре

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину следует извиниться за слова о «Государственной дуре». К этому в своем Telegram-канале призвал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Во время выступления на сессии Петербургского международного юридического форума Бастрыкин обратился к члену Госдумы, присутствующей на дискуссии, задал вопрос о порядке принятия законов по этой теме и поинтересовался, когда «Государственная дура примет хорошие законы».

Хинштейн заявил, что разделяет мнение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и также считает, что Бастрыкин своим высказыванием оскорбил избирателей депутатов. «Думаю, г-ну Бастрыкину следует извиниться за свои слова, недопустимые для человека, занимающего столь ответственный пост», — заявил парламентарий.

С заявлением о недопустимости подобных выражений выступил и депутат Евгений Попов. Он посоветовал Бастрыкину самому прийти в Госдуму и высказать свои предложения по миграционному законодательству и отметил, что парламент может сам вызвать главу СК для отчета.

ЖЗЛ
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