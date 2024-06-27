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03:24, 28 июня 2024Россия

Над российским регионом уничтожили три украинских беспилотника

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Над Трубчевским районом Брянской области уничтожены три украинских беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона. Он назвал произошедший налет «попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА».

Несколько дней назад в результате атаки беспилотников в Брянской области пострадал мирный житель. Он получил легкие ранения, медицинскую помощь ему оказали на месте.

22 июня российские военные уничтожили два беспилотника над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

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      Марина Совина
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