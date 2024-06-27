Раскрыта стоимость многомиллиардного имущества Алсу при разводе с мужем

Певица Алсу получит от Яна Абрамова 2,5 миллиарда рублей

Журналистка Ксения Собчак раскрыла подробности развода певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. Соответствующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

В распоряжение Собчак попал фрагмент заявления Абрамова с предложением о мирном урегулировании бракоразводного процесса. В документе раскрывается многомиллиардная стоимость активов и имущества, которые Абрамов предложил передать жене. Выяснилось, что сумма, которую артистка получит вне зависимости от принятого решения, составляет 2,5 миллиарда рублей.

«Предлагаю не доводить дело до суда и совместно попытаться урегулировать сложившуюся ситуацию, направив все усилия на сохранение нашей семьи (...) Я также выражаю готовность взять на себя (и юридически закрепить) дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу Абрамовой и наших детей», — говорится в заявлении.

Абрамов выразил желание передать жене и детям виллу на Кипре, семейную коллекцию эксклюзивных ювелирных изделий с бриллиантами, автомобили Cadillac Escalade и Mercedes S-class и пентхаус. Кроме того, бизнесмен взял на себя ответственность выплатить исполнительнице 250 миллионов рублей, а также покрывать расходы Алсу на детей и персонал.

Ранее Алсу намекнула на отношения Абрамова с моделью и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Артистка заявила, что Решетова врет, утверждая, что не встречалась с женатыми мужчинами.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова.