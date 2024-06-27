Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком обтягивающем топе

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Легкоатлетка позировала в белом обтягивающем топе в рубчик и кремовом костюме. Шмидт встретилась с подругой в кафе.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов футболисту Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. Она обратила внимание на то, что у футболиста много дел, но он мог бы выделить ей немного времени.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.