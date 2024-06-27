Словения испытает новую башню для бронетехники

Словения испытает антидроновую башню Mangart 25 для бронетехники

Словения начала испытания новой башни Mangart 25, которую разработали для борьбы с дронами. Изделие предназначено для бронетехники, пишет Army Recognition со ссылкой на Минобороны страны.

Испытания на полигоне Бач стартовали в начале июня. Военные тестируют систему совместно со специалистами компании Valhalla Turrets. Mangart 25 установили на бронеавтомобиль американского производства Oshkosh JLTV.

Боевой модуль оснащен пулеметом и автоматической пушкой Rheinmetall KBA калибра 25 миллиметров, которая позволяет поражать беспилотники, вертолеты, низколетящие самолеты и наземные цели на расстоянии до трех километров. Также Mangart 25 получил радар и оптико-электронную станцию для обнаружения и сопровождения целей. Ключевые элементы модуля получили защиту от пуль стрелкового оружия.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» представил автономную версию российского боевого модуля «Бережок», которая позволит бороться с десантными средствами и безэкипажными катерами. Модуль вооружен автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет».