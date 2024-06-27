В Госдуме высказались о введении стипендий для студентов-родителей

Депутат Харченко поддержала идею ввести стипендии для студентов-родителей

Заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко поддержала идею ввести стипендии для студентов-родителей. О соответствующей инициативе депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобрнауки России предложили ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников. Выплату планируют включить в национальный проект «Семья».

Харченко назвала идею замечательной. Она отметила, что Минобрнауки разрабатывает целый комплекс мер поддержки студенческих семей, что важно не только в Год семьи, но и для стратегических целей демографической политики.

Я сама вышла замуж на третьем курсе, будучи студенткой очной формы обучения. На четвертом курсе у меня появился сын, и, как никто другой, я понимаю важность поддержки мам и пап, которые обучаются в вузе, со стороны государства. Это решение пока не закреплено документально, но уверена, что эта инициатива войдет в национальный проект «Семья» и позволит ощутить молодым семьям, мамам и папам-студентам реальную поддержку от государства Екатерина Харченко депутат Госдумы

Парламентарий добавила, что сегодня многие вузы в качестве поддержки молодых семей также создают всевозможные пространства «для того, чтобы ребенок не мешал, а помогал маме учиться». Это детские комнаты, комнаты для мам с детьми, центры дополнительного развития, дополнительные пространства в общежитиях. «Кроме того, принято решение, что во всех кампусах мирового уровня, которые строятся в стране, по поручению президента часть комнат в общежитиях будут семейными, предназначенными для студенческих семей с детьми», — заключила депутат.

Ранее в России захотели запретить идеологию чайлдфри. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов.

