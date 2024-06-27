Умер американский актер из «Клана Сопрано»

Американский актер Билл Коббс скончался на 91-м году жизни

Американский актер Билл Коббс, известный ролями в фильмах «Телохранитель», «Клан Сопрано», «Ночь в музее», умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его семья.

Артист скончался в своем доме в Калифорнии 25 июня. «Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей», — говорится в некрологе.

Коббс снялся более чем в 70 фильмах, начав карьеру в 1974 году с боевика «Захват поезда Пелэм». Он сыграл в таких лентах, как «Их поменяли местами», «Клуб "Коттон"», «Звезный путь: Энтерпрайз».

Ранее стало известно о том, что звезда киносаги «Голодные игры», актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни.