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05:46, 27 июня 2024Культура

Умер американский актер из «Клана Сопрано»

Американский актер Билл Коббс скончался на 91-м году жизни
Билл Коббс

Билл Коббс. Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Американский актер Билл Коббс, известный ролями в фильмах «Телохранитель», «Клан Сопрано», «Ночь в музее», умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) его семья.

Артист скончался в своем доме в Калифорнии 25 июня. «Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей», — говорится в некрологе.

Коббс снялся более чем в 70 фильмах, начав карьеру в 1974 году с боевика «Захват поезда Пелэм». Он сыграл в таких лентах, как «Их поменяли местами», «Клуб "Коттон"», «Звезный путь: Энтерпрайз».

Ранее стало известно о том, что звезда киносаги «Голодные игры», актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни.

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      Марина Совина
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