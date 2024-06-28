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13:56, 28 июня 2024Россия

В Госдуме раскритиковали идею сократить сроки аборта по желанию женщины

Депутат Куринный раскритиковал идею сократить сроки аборта по желанию женщины

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный раскритиковал идею сократить сроки аборта по желанию женщины. Своим мнением по инициативе он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее РИА Новости сообщило, что комитет Госдумы по охране здоровья обратился к Минздраву с рекомендацией проработать вопрос сокращения срока аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель.

По словам депутата, профильный комитет не обращался с подобными рекомендациями к Минздраву. Речь идет о рекомендациях круглого стола, который прошел в Госдуме при комитете. «Это не мнение комитета Госдумы, это лишь предложения участников круглого стола», — уточнил Куринный.

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Парламентарий назвал предложение сократить сроки аборта по желанию женщины экзотическим и признался, что не поддерживает его.

«Там были еще более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты. Много было всяких вариантов. Я не принимал участия в круглом столе, но так полагаю, что опять кто-то таким образом решил заботиться о демографии, ее повышать такими методами запретительными или полузапретительными», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за 2023 год от проведения аборта отказались 46 тысяч россиянок. По его словам, разработана новая методика анкетирования и информирования женщин о вариантах поддержки на стадии репродуктивного выбора.

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      Екатерина Смирная
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