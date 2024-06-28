В Госдуме раскритиковали идею сократить сроки аборта по желанию женщины

Депутат Куринный раскритиковал идею сократить сроки аборта по желанию женщины

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный раскритиковал идею сократить сроки аборта по желанию женщины. Своим мнением по инициативе он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее РИА Новости сообщило, что комитет Госдумы по охране здоровья обратился к Минздраву с рекомендацией проработать вопрос сокращения срока аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель.

По словам депутата, профильный комитет не обращался с подобными рекомендациями к Минздраву. Речь идет о рекомендациях круглого стола, который прошел в Госдуме при комитете. «Это не мнение комитета Госдумы, это лишь предложения участников круглого стола», — уточнил Куринный.

Парламентарий назвал предложение сократить сроки аборта по желанию женщины экзотическим и признался, что не поддерживает его.

«Там были еще более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты. Много было всяких вариантов. Я не принимал участия в круглом столе, но так полагаю, что опять кто-то таким образом решил заботиться о демографии, ее повышать такими методами запретительными или полузапретительными», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за 2023 год от проведения аборта отказались 46 тысяч россиянок. По его словам, разработана новая методика анкетирования и информирования женщин о вариантах поддержки на стадии репродуктивного выбора.