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13:56, 28 июня 2024Наука и техника

Полковник дал россиянам инструкции на случай обнаружения мин на пляже

Эксперт Матвийчук: в случае обнаружения мины ни в коем случае нельзя ее трогать

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В случае обнаружения мины ни в коем случае нельзя ее трогать, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист дал россиянам инструкции на случай обнаружения взрывчатого вещества на пляже.

«На каждом пляже есть администрация. При администрации обязательно есть дежурный полицейский. Следует сообщить о мине администратору и дежурному полицейскому, обозначить палочкой, шляпкой место и уйти. Ничего не трогать», — рекомендовал Матвийчук.

Ранее туристы обнаружили минометные мины на одном из пляжей Бугазской косы в Анапе. Отмечается, что отдыхающие нашли в песке на популярном российском курорте ржавый металлический предмет, напоминающий боеприпас, и вызвали правоохранителей. На место прибыли взрывотехники регионального управления Росгвардии.

По данным издания «Новая Кубань», специалисты обследовали территорию и извлекли на поверхность три минометные мины калибра 82 миллиметра.

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