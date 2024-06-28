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11:21, 28 июня 2024Спорт

Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде

Осужденный за педофилию голландец ван де Вельде выступит на Олимпиаде
Стивен ван де Вельде

Стивен ван де Вельде . Фото: Imago / Beautiful Sports / Peter Web / Globallookpress.com

Изнасиловавший ребенка волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде примет участие в Олимпиаде. Об этом сообщает CNN.

«Он был осужден по английским законам и отбыл наказание. С момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нем», — заявил генеральный директор Федерации волейбола Нидерландов Мишель Эверарт.

В 2014 году пляжный волейболист ван де Вельде познакомился в социальных сетях с 12-летней девочкой, а затем вступил с ней в половую связь. Сообщается, что он знал о возрасте ребенка. Спортсмена приговорили к четырем годам заключения. Часть срока он отбыл в Великобритании, а затем был экстрадирован на родину, где его освободили.

Ранее самый титулованный футболист мира Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании. Он заявил, что обвиняющая его в изнасиловании девушка не сопротивлялась.

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      Илья Костин
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