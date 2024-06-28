Модель снялась полуголой в священном месте в Таиланде и вызвала гнев местных жителей

Модель и фитнес-тренер снялась полуголой в священном месте на острове Пхукет, Таиланд, и вызвала гнев местных жителей. Фото она разместила в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, 28-летняя Вера Зингер опубликовала в своем аккаунте снимок, на котором она изображена на фоне большой статуи Будды. Девушка была одета в обтягивающий короткий топ и короткие шорты. В комментариях к публикации подписчики раскритиковали ее и заметили, что в этом месте необходимо прикрывать плечи, грудь и ноги.

«Я тайка и считаю, что с ее стороны очень неуважительно надевать такое, чтобы посетить статую Будды», «Если путешествуете за границу, стоит провести некоторое исследование культуры», «Когда приходишь в этот храм, тебя просят надеть саронг. Думаю, она сняла его ради фото», «Видно, что люди на фоне все прикрыты. Какое неуважение», — писали юзеры.

Ранее бортпроводница иностранной авиакомпании сделала фото в униформе в турбине самолета и взбудоражила пользователей сети. Сотрудница перевозчика позирует на камеру в необычном месте. На ней пиджак и мини-юбка голубого цвета.