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09:50, 28 июня 2024Силовые структуры

Обвиняемый в педофилии экс-гендиректор российского завода остался в СИЗО

Экс-гендиректора комбината в Челябинске оставили в СИЗО по делу о педофилии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский не смог оспорить арест по делу о педофилии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По его данным, адвокат Ходоровского подал апелляционную жалобу в Челябинский суд с просьбой изменить меру пресечения подзащитному на более мягкую. Защита указывала на состояние здоровья Ходоровского. Однако суд решил оставить мужчину в СИЗО.

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска арестовал гендиректора завода на два месяца, заседание проходило в закрытом режиме. Уточняется, что Ходоровский останется под стражей до 10 августа. Против него возбуждено дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Кроме того, по делу Ходоровского задержали его помощницу. Девушка могла предоставлять обвиняемому несовершеннолетних девочек. Она уже дала показания против генерального директора ЧЭМК.

Показания на Ходоровского дал сутенер, который предоставлял ему детей по всей России. Также правоохранители нашли видеозапись с участием директора комбината.

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      Екатерина Кашурникова
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