В Госдуме прокомментировали планы ЕС создать «железный купол» на границе с Россией

Чепа: планы Запада создать «железный купол» у РФ приведут к краху экономики ЕС

Планы Европейского союза (ЕС) создать «железный купол» на границе с Россией могут привести к краху экономики ЕС, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал проект системы противоракетной обороны (ПРО) союза.

«Это потребует очень серьезных финансовых вложений и очень серьезно отразится на экономике стран Евросоюза. Заранее хочется предупредить наших так называемых коллег из Польши и Греции, которые это предлагают, что "железный купол", который создан над маленькой территорией Израиля, и то имеет проблемы. Его делали под абсолютно примитивное вооружение палестинцев. У нас же есть системы, которые преодолевают все сегодняшние РЭБ», — заявил Чепа.

При создании они должны понимать, что это не так просто сделать, учитывая наши возможности. В таком случае это точно разрушит экономику Евросоюза Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам .

При этом депутат отметил, что Россия не угрожала и не угрожает странам союза.

Ранее бывший глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что лидеры Европейского союза утвердили оборонные планы блока.

Также Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз профинансирует инициированный Польшей и Грецией проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой. Об этом сообщил ТАСС.